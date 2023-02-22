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Унікальні кадри: відомому журналісту показали, як працює потужна ППО від союзників (відео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Дмитро Комаров та генерал Олещук Новина оновлена 22 лютого 2023, 17:20
Дмитро Комаров та генерал Олещук

Комаров взяв інтерв’ю у командувача повітряних сил Збройних сил України

Відомий український журналіст Дмитро Комаров поділився новими кадрами свого майбутнього документального фільму про рік війни в Україні. Цього разу мандрівник зафіксував на відео пускову установку IRIS-T, яку передала нашій країні Німеччина ще в жовтні 2022 року.

Унікальне відео журналіст опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, продовжую вас знайомити з героями документального проекту "Рік". Людьми, які щодня творять нашу історію та наближають нашу Перемогу", — пише Комаров.

Комаров опублікував фрагмент інтерв’ю з командувачем повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенантом, героєм України Миколою Миколайовичем Олещуком.

"Людина, яка охороняє наше небо і рятує від ворожих ракет. Генерал покаже установку IRIS-T, що ефективно збиває ворожі повітряні цілі", — йдеться у повідомленні.

При цьому журналіст зазначив, що не публікує нічого, що ворог може використати у своїх цілях, а всі кадри було знято за згодою військового командування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дмитро Комаров розповів, як ховався від російських авіабомб.

Теги:
#Україна #ППО #Дмитро Комаров #IRIS-T