Менше говорити і більше довіряти ЗСУ: Тарас Чмут прокоментував ситуацію під Бахмутом

ЗСУ обрали тактику оборони в Бахмуті, але за необхідності можуть залишити місто

У Бахмуті кілька місяців ведуться запеклі бої, а саме місто перетворилося практично на руїни. Західні експерти не бачать у місті жодної стратегічної цінності для жодної зі сторін і радять перейти на інший напрямок, але ЗСУ вирішили обороняти кожен метр землі.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут. За його словами, якщо ЗСУ почнуть відступати, то Україна дуже швидко втрачатиме свої населені пункти.

Тарас Чмут зазначив, що Україна на даному етапі війни обрала стратегію оборони, а не наступу, адже це легше. Незважаючи на те, що втрати під Бахмутом з обох боків є колосальними, ЗСУ не повинні здавати позиції.

"Якщо ми постійно відступатимемо, то ми втрачатимемо території і населені пункти, а потім їх відбиватимемо. Відбивати завжди складніше, ніж захищати", — сказав глава "Повернись живим".

Він зазначив, що на тих ділянках фронту, де немає іншого виходу, Сили оборони України все ж таки змушені відступати. Але бої виснажують супротивника та втрати становлять приблизно 100 українців на 500-700 окупантів. Там, де ЗСУ втрачає 10 одиниць техніки, росіяни втрачають близько 50, поділився підрахунками Тарас Чмут.

Але ситуація може змінитися навесні, коли прибуде західна військова допомога і почнеться контрнаступ, про який усі давно говорять.

"Наша позиція зараз така, що ми максимально обороняємося і чекаємо на величезні пакети західної військової допомоги. Навесні у нас будуть резерви і є кілька десятків бригад, які готують під цю техніку, в тому числі і за кордоном. Вони в майбутньому повинні будуть перейти в контрнаступ весняний, про який говорив президент та інші особи і який має потенційно звільнити велику кількість територій. Поки що ми виснажуємо противника", - сказав Тарас Чмут.

З погляду логістики, Бахмут важливо утримати ще й тому, що він відкриває дорогу на Слов’янськ. Але якщо ЗСУ вийдуть із міста, це не матиме великого стратегічного провалу для нашої країни, наголосив глава "Повернись живим". На фронті багато населених пунктів, за які ведуться активні бойові дії.

"Я не знаю, утримаємо ми його (Бахмут-ред.) чи ні. Але навіть якщо ні, то в цьому немає нічого незвичайного і це нормально. Військові колись наступають, а колись відступають — це їхня сфера роботи, тому суспільству треба менше говорити, і більше довіряти військовим", — підсумував Тарас Чмут.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський назвав найскладніший напрямок на фронті після Бахмута. Ворог кидає багато сил, щоби захопити населені пункти.