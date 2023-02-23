В оточенні путіна є агенти української розвідки – гучна заява Буданова

Знаходити людей для співпраці, за словами Буданова, з кожним днем стає все простіше

Як би російський диктатор володимир путін не намагався оточити себе виключно перевіреними людьми, які підтримують усі його безглузді витівки, у його найближчому оточенні все ж таки є люди, які співпрацюють з українською розвідкою. І з кожним днем тих, хто готовий йти на контакт, стає дедалі більше.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Імена, прізвища та кількість людей з оточення путіна, які співпрацюють з нашою розвідкою, Буданов зі зрозумілих причин відмовився називати. Однак він все ж таки підтвердив, що вони є.

"І оскільки ситуація в російській федерації насправді погіршується з кожним днем, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю, кожен день стає все легше", — сказав глава ГУР.

За словами Буданова, основною мотивацією росіян, які йдуть на співпрацю з розвідкою, — насамперед можливість нормального існування у майбутньому.

Щодо того, чи можуть ці люди дурити ГУР, начальник розвідки заявив, що це легко перевіряється і, звичайно ж, у цьому випадку довіряють не словам, а виключно фактам.

Якщо людина каже, що завтра піде дощ, а дощ не пішов. Ні, не буде. Це алегорична відповідь на ваш запит", — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому диктатору Путіну вигідна війна між власником російської приватної військової компанією "Вагнера" євгеном пригожіним та Міністерством оборони росії.