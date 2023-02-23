В окружении путина есть агенты украинской разведки - громкое заявление Буданова

Находить людей для сотрудничества, по словам Буданова, с каждым днем становится всё проще

Как бы российский диктатор владимир путин ни старался окружить себя исключительно проверенными людьми, которые поддерживают все его нелепые выходки, в его ближайшем окружении есть люди, сотрудничающие с украинской разведкой. И с каждым дней тех, кто готов идти на контакт, становится все больше.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Имена, фамилии и количество людей из окружения путина, которые сотрудничают с нашей разведкой, Буданов по понятным причинам отказался называть. Однако он все же подтвердил, что они есть.

"И поскольку ситуация в российской федерации, действительно, ухудшается с каждым днем, то находить людей, идущих на сотрудничество, каждый день становится все легче", — сказал глава ГУР.

По словам Буданова, основной мотивацией россиян, идущих на сотрудничество с разведкой — в первую очередь является возможность нормального существования в будущем.

Относительно того, могут ли эти люди обманывать ГУР, начальник разведки заявил, что это легко проверяется и, конечно же, в данном случае доверяют не словам, а исключительно фактам.

"Если человек говорит, что завтра пойдет дождь, а дождь не пошел. Но он говорит: "Ошибся, вот послезавтра точно будет". А послезавтра он тоже не пошел. Возможно, он ошибся, но в таком случае будет ли доверие такому лицу? Нет, не будет. Это аллегорический ответ на ваш запрос", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему диктатору путину выгодна война между ЧВК "Вагнер" и Минобороны рф.