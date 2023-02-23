Дещо відбувається: військові звернулися до українців із проханням

Українцям нагадали про відповідальність за фото та відеозйомку військових об’єктів

В останні кілька днів українці активно викладають у мережу фото та відео нашої авіації. Військові пояснили причину активності авіації та нагадали про заборону на фото та відео фіксацію військових об’єктів.

Заяву опублікувало Повітряне командування "Центр". Звернення адресувалося жителям Сумської та Чернігівської областей, а також усім громадянам України.

Літаки та вертольоти Сил оборони України виконує перебазування у певні позиційні райони для виконання бойових завдань та охорони важливих об’єктів інфраструктури. Українці викладають у мережу відео та фото переміщення авіації зі словами подяки військовим, але цього краще не робити.

"Ми дякуємо Вам за любов і слова підтримки нашим пілотам, але нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількості та направлення передислокації — це може зашкодити виконанню поставлених завдань", — нагадали у ПК "Центр".

Також українцям нагадали про те, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо у найближчі кілька днів. Зазначимо, що Кримінальний кодекс України доповнено новою статтею 114-2 "Несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану". За порушення загрожує від 3 до 12 років ув’язнення.

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