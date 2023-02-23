Кое-что происходит: военные обратились к украинцам с просьбой

Украинцам напомнили об ответственности за фото и видеосъемку военных объектов

В последние несколько дней украинцы активно выкладывают в сеть фото и видео нашей авиации. Военные объяснили причину активности авиации и напомнили о запрете на фото и видео фиксацию военных объектов.

Заявление опубликовало Воздушное командование "Центр". Обращение адресовывалось жителям Сумской и Черниговской областей, а также всем гражданам Украины.

Самолеты и вертолеты Сил обороны Украины выполняет перебазировку в определенные позиционные районы для выполнения боевых задач и охраны важных объектов инфраструктуры. Украинцы выкладывают в сеть видео и фото перемещения авиации со словами благодарности военным, но этого лучше не делать.

"Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количестве и направлении передислокации — это может повредить выполнению поставленных задач", — напомнили в ВК "Центр".

Также украинцам напомнили о том, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно в ближайшие несколько дней. Отметим, что Уголовный кодекс Украины дополнен новой статьей 114-2 "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения". За нарушение грозит от 3 до 12 лет тюрьмы.

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