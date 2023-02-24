Ворог готує провокації на кордоні і безуспішно тупцює на Донбасі: актуальні карти боїв

Ворожі солдати намагаються прорвати лінію оборони на Донбасі, проте за рік їм не вдалося достатньо просунутися

Російське військове керівництво до річниці повномасштабного вторгнення в Україну вирішили влаштувати одразу кілька провокацій. Саме тому колони техніки були помічені в прикордонних районах поблизу Чернігівщини, а міноборони рф заявляють про готовність ЗСУ "напасти на Придністров'я". Готуючись до будь-яких сценаріїв, наші захисники продовжують тримати оборону на інших напрямках фронту. Зокрема, відбивають ворожі атаки під Кремінною і Сватовим, а також не дозволяють прорватися росіянам під Бахмутом.

Детальніше про ситуацію на фронті розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому зведенні. Спеціалісти зазначають, що також тривають серйозні бої на заході Донецької області. Вворог намагається здійснювати окремі наземні атаки в передмісті Донецька та районі Авдіївки. Не обходиться і без активних бойових дій на південному напрямку — як на Херсонщині, так і у Запорізькій області.

Карта боїв в Україні 24 лютого 2023

Схід України

За добу, 23 лютого, російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового. Зокрема, ворог намагався наступати під Стельмахівкою, де зазнав поразки. Також росіянам "насипали" під Нововодяним. Продовжуються і бої в районі Кремінної. За даними Генштабу, армія рф намагалася наступати біля Кремінної, Білогорівки та поблизу Серебрянського лісу — успіху ворог не отримав.

Карта боїв на Харківщині 24.02.2023

Гарячим напрямком лишається Бахмут, де росіянам, імовірно, частково вдалося досягти тактичних успіхів. Протягом минулої доби окупанти атакували позиції ЗСУ в самому Бахмуті, а також поблизу Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Берхівки, Ягідного та Дилівки. Частково ворог зміг просунутися в східному, південному та південно-західному сектора Бахмута. За окремими непідтвердженими даними, "вагнерівці" могли частково повернути під контроль втрачені позиції вздовж траси Костянтинівка — Часів Яр — Бахмут.

Також російська армія не припиняє тиск в районі Авдіївки. За минулу добу ворог близько 43 разів намагався атакувати в цьому районі, хоча і регулярно зазнавав поразок. Точилися бої і під Новобахмутівкою та Кам'янкою. За словами речника ООС на Таврійському напрямку Олексія Дмитрашківського, ворожі війська посилили свою активність на Вугледарському та Авдіївському напрямках. Зокрема, збільшилося використання ворогом ударних груп по 10-15 осіб.

Карта боїв на Донбасі 24.02.2023

Обстрілюються і західні околиці Донецька. Зафіксовані спроби росіян атакувати в районі Невельського, Водяного, неспокійно також під Мар'їнкою, Побєдою і Новомихайлівкою. Поблизу Вугледара 23 лютого окупанти спробували здійснити наземну атаку, однак ЗСУ втримали удар.

Південь України

Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку ЗСУ змогли відбити атаку російської армії в районі Новоданилівки. Тим часом окупанти продовжували обстрілювати за допомогою артилерії українські позиції поблизу Гуляйполя, а також бити по мирних містах Херсонщини, Миколаївщини і Дніпропетровщини.

Карта боїв у Запорізькій області 24.02.2023

За даними українських джерел, ворог продовжує зміцнювати власні позиції на лівому березі Дніпра. Зокрема, розгортаються нові підрозділи із технікою в районі Каховки і Нової Каховки.

Карта боїв на Херсонщині 24.02.2023

Цікаво, що допоки кримські гауляйтери піаряться на створенні "фортифікаційних оборонних структур" у вигляді ровів, окупаційна "влада" повністю відновила рух Кримським мостом. Цілком імовірно, що росіяни чекають нового "вітання" від ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав про те, чого через рік повномасштабної війни можна очікувати від диктатора путіна. Свій прогноз стосовно ситуації дав генерал Микола Маломуж.

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