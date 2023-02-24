Кремль задавить жаба: G7 виділила Україні 39 млрд доларів

Союзники продовжують підтримувати економічну та фінансову стабільність України

У день річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну країни G7 виділили колосальну суму фінансової допомоги. Україна отримає 39 мільярдів доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому. Допомога Україні продовжуватиметься й надалі.

Країни-члени G7 зауважили, що економічна стабільність України є таким же пріоритетом для союзників, як і військова допомога. Організація збільшила свій бюджет, що допомогло їй виділити фіндопомогу Україні.

"Ми продовжуватимемо допомагати підтримувати економічну та фінансову стабільність України, включаючи вирішення невідкладних короткострокових економічних потреб. У цьому контексті ми вітаємо прогрес, досягнутий нашими міністрами фінансів щодо збільшення нашого бюджету та економічної підтримки до 39 мільярдів доларів США на 2023 рік, та з нетерпінням чекаємо додаткових зобов’язань", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США оголосили про новий пакет допомоги Україні 24 лютого на суму 2 млрд гривень. До нього ввійде техніка та боєприпаси.