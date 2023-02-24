Кремль задавит жаба: G7 выделила Украине 39 млрд долларов

Союзники продолжают поддерживать экономическую и финансовую устойчивость Украины

В день годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину страны G7 выделили колоссальную сумму финансовой помощи. Украина получит 39 миллиардов долларов.

Об этом сказано в сообщении на сайте Белого дома. Помощь Украине будет продолжаться и в дальнейшем.

Страны-члены G7 отметили, что экономическая стабильность Украины является таким же приоритетом для союзников, как и военная помощь. Организация увеличила свой бюджет, что помогло ей выделить финпомощь Украине.

"Мы будем продолжать помогать поддерживать экономическую и финансовую стабильность Украины, включая решение неотложных краткосрочных экономических потребностей. В этом контексте мы приветствуем прогресс, достигнутый нашими министрами финансов по увеличению нашего бюджета и экономической поддержки до 39 миллиардов долларов США на 2023 год, и с нетерпением ждем дополнительных" обязательств", – сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США объявили о новом пакете помощи Украине 24 февраля на сумму 2 млрд. гривен. В него войдет техника и боеприпасы.