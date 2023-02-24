"Не підписуємо зрадницькі договори": Зеленський жорстко пройшовся по Порошенку у прямому ефірі

Глава держави відповів на складні питання

Президент України Володимир Зеленський різко висловився у бік свого попередника Петра Порошенка, відповідаючи на запитання журналістки "5 каналу".

Сталося це під час пресконференції глави держави, присвяченої роковинам початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, яка транслювалася у Youtube-каналі ОПУ.

Коли слово дали журналістці "5 каналу", вона нагадала, що канали, які пов’язують із Порошенком, були виключені з телевізійного ефіру. Крім того, вона розповіла, що Зеленський напередодні вторгнення применшував загрозу з боку росії всупереч попередженням із боку західних партнерів, і запитала, чи не відчуває він персональної відповідальності за це.

Також, вона поцікавилася, чи нестиме відповідальність колишній голова СБУ Іван Баканов, а також де він зараз перебуває.

У відповідь на це Зеленський зазначив, що головним є те, що Україна не була втрачена й у цьому заслуга українського народу та Збройних сил. Крім того, він додав, що частково це і його власна заслуга.

"Я ніякий не герой, але, напевно, я хоч щось зробив… у нас є натовська зброя, і ми боремося, а не підписуємо зрадницькі договори, Мінські угоди. Ми переможемо, навіть за такого, як є, президента, а от з тим, що було, ми не перемогли", — зазначив він, тим самим натякнувши на свого попередника.

Крім того, він додав, що за його каденції у Верховній раді було знищено російську присутність, а з телебачення зникли російські канали, які працювали в Україні. Також Зеленський заявив, що він "знищив олігархів".

"Вибачте, один із них — власник вашого каналу", — сказав президент.

Варто зазначити, що Порошенко продав телеканали "Прямий" та "5 канал" у листопаді 2021 року.

21 липня 2022 року стало відомо, що "Прямий" позбавили ліцензії на мовлення разом з низкою каналів, що входили до холдингу "МДУ" Ріната Ахметова.