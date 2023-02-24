"Не подписываем предательские договоры": Зеленский жестко прошелся по Порошенко в прямом эфире

Глава государства ответил на сложные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в сторону своего предшественника Петра Порошенко, отвечая на вопрос журналистки "5 канала".

Произошло это во время пресс-конференции главы государства, посвященной годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину, которая транслировалась в Youtube-канале ОПУ.

Когда слово дали журналистке "5 канала", она напомнила, что каналы, которые связывают с Порошенко, были исключены из телевизионного эфира. Кроме того, она рассказала, что Зеленский накануне вторжения преуменьшал угрозу со стороны россии вопреки предупреждениям со стороны западных партнеров, и спросила не чувствует ли он персональной ответственности за это.

Также, она поинтересовалась, понесет ли ответственность бывший глава СБУ Иван Баканов, а также где он сейчас находится.

В ответ на это Зеленский отметил, что главным является то, что Украина не была потеряна и в этом заслуга украинского народа и Вооруженных сил. Кроме того, он добавил, что отчасти это и его собственная заслуга.

"Я никакой не герой, но, наверное, я хоть что-то сделал… у нас есть натовское оружие, и мы боремся, а не подписываем предательские договоры, Минские соглашения. Мы победим, даже при таком, как есть, президенте, а вот с тем, что было, мы не победили", — отметил он, тем самым намекнув на своего предшественника.

Кроме того, он добавил, что при его каденции в Верховной раде было уничтожено российское присутствие, а с телевидения пропали российские каналы, работавшие в Украине. Также Зеленский заявил, что он "уничтожил олигархов".

"Извините, один из них — владелец вашего канала", — сказал президент.

Стоит отметить, что Порошенко продал телеканалы "Прямой" и "5 канал" в ноябре 2021 года.

21 июля 2022 года стало известно, что "Прямой" лишили лицензии на вещание, вместе с рядом каналов, входивших в холдинг "МГУ" Рината Ахметова.