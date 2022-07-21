Лицензии телеканалов Ахметова и Порошенко аннулированы: подробности

Все лицензии отозваны по просьбе самих вещателей

Телеканалы, входившие в закрытый недавно холдинг Рината Ахметова Медиа Группа Украина (МГУ), лишены лицензий на вещание. Также без лицензии остался телеканал "Прямой", который связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Соответствующие решения принял на заседании 21 июля Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

Заседание Нацсовета транслировалось онлайн, а его запись можно найти на официальном Youtube-канале. Все лицензии были отозваны по просьбе самих вещателей. В частности, прекращены лицензии телеканалов Украина, Украина 24, НЛО TV, Донбасс, Индиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3. Аналогичное решение было принято в отношении провайдеров, входивших в МГУ – спутниковой платформы Xtra TV и Oll.TV и еще нескольких платформ.

Как сообщила на своей Facebook-странице директор по связям с общественностью и коммуникациям компании Ахметова СКМ Наталья Емченко, решение о выходе бизнесмена было вынужденным, но он вместе со своей командой последовательно придерживается требований законов, в том числе тех, с которыми не согласен.

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Как сообщал "Телеграф", Ахметов сообщил о своем выходе из медиабизнеса 11 июля. Он объяснил это тем, что вынужден выполнять требования закона о "деолигархизации". Сам закон, предложенный президентом Зеленским, ранее критиковали за то, что он борется не столько с явлением олигархата, сколько с отдельными персоналиями.