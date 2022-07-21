Ліцензії телеканалів Ахметова та Порошенка анульовані: подробиці

Усі ліцензії відкликані на прохання самих мовників

Телеканали, що входили до закритого нещодавно холдингу Ріната Ахметова Медіа Група Україна (МГУ), позбавлені ліцензій на мовлення. Так само без ліцензії залишився телеканал "Прямий", який пов'язують з колишім президентом України Петром Порошенком. Відповідні рішення прийняла на засіданні 21 липня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Засідання Нацради транслювалось онлайн, а його запис можна знайти на офіційному Youtube-каналі. Усі ліцензії було відкликано на прохання самих мовників. Зокрема, припинені ліцензії телеканалів Україна 24", НЛО TV, "Донбас", Індиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3. Аналогічне рішення було прийнято щодо провайдерів, що входили до МГУ – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV і ще кількох платформ.

Як повідомила на своїй Facebook-сторінці директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій компанії Ахметова СКМ Наталя Ємченко, рішення про вихід бізнесмена було вимушеним, але він разом зі своєю командою послідовно дотримується вимог законів, в тому числі тих, з якими не згоден.

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Як повідомляв "Телеграф", Ахметов повідомив про свій вихід з медіабізнесу 11 липня. Він пояснив це тим, що змушений виконувати вимоги закону про "деолігархізацію". Сам закон, запропонований президентом Зеленським, раніше критикували за те, що він бореться не так з явищем олігархату, як з окремими персоналіями.