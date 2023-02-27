Окупанти посилено намагаються прорватися на Донеччині: свіжі карти боїв в Україні

Ворог обстрілює південь та схід України

Війська противника продовжують застосовувати нові тактики — БТГ замінюють штурмовими загонами, дрібнішими та маневренішими. Вони також покладаються на артилерійську підтримку, яку використовую по-різному залежно від мети штурму. Російські окупанти продовжують безуспішні атаки у Харківській та Луганській області. Однак є дані, що просування ворога на Донеччині триває.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, російські війська продовжують наступ навколо Бахмута, де ситуація найважча. Також не припиняються атаки на Авдіївському напрямі та заході Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. За добу відбито 81 атаку.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог продовжує атакувати в районі Кремінної та на північний захід від Сватового. Бої у лісах біля Кремінної та Червонопопівки триває. Аналітики DeepState повідомляють, що змін не зафіксовано. Генштаб повідомляє, що ворог вів наступ у районі Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

Ворог не припиняє тиску на Бахмут. В’язнів-вагнерівців там замінили регулярні найманці та десантники ворога. Щоб прорватися, окупанти вбили клин між Ягідним та Берхівкою – вони хочуть перекрити трасу з Часового Яру. Бої продовжуються на східному березі Бахмута та південних околицях. На Бахмутському напрямку ворог наступав біля Дубово-Василівки, Ягідного, Бахмута, Іванівського та Північного.

На Авдіївському напрямку бої продовжуються в районі Невельського. У ворога суттєва перевага в техніці, він тіснить українські сили між Мар’їнкою та Новомихайлівкою. Відбити на Авдіївському та Шахтарському напрямі були атаки в районі Кам’янки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Вугледара.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог накопичує солдатів та техніку біля Василівки та Гуляйполя у Запорізькій області. На Запоріжжі обстріляв 30 населених пунктів.

Лінія фронту у Запорізькій області

На Херсонщині обстрілів трохи менше, під вогнем було 27 населених пунктів. Ворог продовжує будувати укріплення на адмінкордоні з Кримом. У дельті Дніпра вони намагалися замінувати острови та мінують східний берег річки.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав про важливу подію на північній частині українського кордону. У Білорусі пролунала серія вибухів, внаслідок якої партизанами пошкоджено російський літак-спостерігач А-50.