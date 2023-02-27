Україні потрібно потоваришувати з Китаєм: експерт назвав три приманки для Пекіна

Експерт пояснив, чим Київ може зацікавити Пекін

У питаннях війни росії проти України Китай намагається тримати нейтральну позицію, хоча у своїй риториці і схиляється до наративів кремля. Але, попри це, для Києва позиція Пекіна все ще залишається дуже важливою і для того, щоб схилити його на свій бік, українські дипломати можуть порушити кілька важливих питань.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" аналітик українського Інституту майбутнього Ілля Куса, таких тем для переговорів Україна і Китай мають відразу кілька.

Перша з них, каже він, полягає в ядерній безпеці, оскільки в заявах, зроблених за минулий рік, чітко видно, що для Китаю тема використання зброї масової поразки є "червоною лінією".

"Ми можемо використовувати це як аргумент: Китай має нас підтримати, тому що Китай зацікавлений у збереженні міжнародної ядерної безпеки", — зазначив Куса.

Другою темою є стабільне постачання зерна на світові ринки, від яких залежить і Пекін. Оскільки Україна є одним із найбільших світових постачальників продуктів харчування, то ця тема цікавить не лише Китай, а і його сусідів, а також країни Африки, в які він вкладає величезні гроші.

Експерт додав, що також важливим моментом є унікальна географія України, яка може бути використана для розвитку транзиту китайських товарів до Європи. Він нагадав, що Україна вже була до війни підписана відповідні договори, а Пекін дуже цікавився цією особливістю для розвитку логістичних маршрутів, однак через пасивність Києва основні гілки йдуть через Казахстан і росію.

Таким чином Куса зазначає, що якщо Київ це ще цікавить, то Китаю можна запропонувати стабільний доступ до європейського ринку.

Нагадаємо, Куса також пояснив, чому Пекіну довелося реагувати на війну росії проти України, а також у чому полягає сенс його "мирного плану".