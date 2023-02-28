PIN-UP Foundation придбав два генератори для котелень Харкова

Благодійний фонд PIN-UP Foundation закупив два дизельних генератори для безперебійного забезпечення теплом домівок харків’ян.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation відгукнувся на запит місцевої влади Харкова та придбав два дизельних генератори, які виконують роль резервних джерел електропостачання для котелень міста. Зокрема, генератор потужністю 40 кВт встановлено для потреб модульної газової котельні, яка забезпечує теплом два житлових будинки, гуртожиток, коледж і одне відомство. Генератор потужністю 25 кВт направлено для потреб котельні, яка постачає тепло до двох житлових будинки Харкова.

Встановлення генераторів від PIN-UP Foundation дозволило місту забезпечити безперебійне теплопостачання житлових будинків навіть під час блекаутів.

"Майже безперервні обстріли з боку росії продовжують руйнувати критичну інфраструктуру українських міст. Значних пошкоджень зазнає Харків, через що місцеві вимушені взимку перебувати в холодних домівках. Благодійний фонд PIN-UP Foundation відгукнувся на запит міста й придбав для Харкова два генератори. Нехай вони зігрівають не лише домівки українців, а і їх серця. А ми продовжимо робити свою справу заради України!" – прокоментувала Марина Ільїна, засновниця PIN-UP Foundation.

Організатори ініціативи – комунальна установа "Офіс Реформ" і PIN-UP Foundation.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.