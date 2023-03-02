Суд поставив у крапку у справі найвідомішого догхантера України

Верховний суд дійшов висновку, що скарга прокурора не підлягає задоволенню

Верховний суд поставив крапку у справі найвідомішого в Україні догхантера Олексія Святогора. Ще 2021 року Шевченківський райсуд Києва вважав його невинним, а столичний апеляційний суд залишив вирок без змін. Цей вирок прокуратура оскаржила у Верховному суді.

Про рішення Верховного суду пише "Судово-юридична газета".

Передісторія:

Догхантер (особи, які з власної ініціативи займаються відстрілом чи отруєнням безпритульних собак у населених пунктах) Олексія Святогора було затримано у червні 2019 року. Він звинувачувався у скоєнні злочинів, передбачених частинами 2 та 3 статті 300 КК ("Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію").

За версією сторони звинувачення, він у період між 27 березня 2013 року та 11 жовтня 2016 року в різних передачах на телевізійних та радіоканалах України висловлював пропаганду насильства та жорстокості стосовно безпритульних собак. Звинувачення вважало, що він діяв з метою поширення аудіо та відеотворів, які пропагують культ насильства та жорстокості щодо безпритульних собак на порушення вимог статті 5 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" і сприяв поширенню своїх висловлювань у засобах масової інформації серед невизначеного кола глядачів та слухачів.

Втім, як раніше вже повідомляв "Телеграф", Шевченківський районний суд визнав Святогора невинним і виправдав через недоведеність, що в його діянні є склад інкримінованих йому кримінальних правопорушень, оскільки надані стороною звинувачення докази не доводять, що обвинувачений вчиняв будь-які дії, пов’язані з виготовленням відеопродукції, оскільки він безпосередньо не фіксував технічними засобами відповідні аудіо- та відеозаписи, не монтував їх, не записував на носії інформації та не поширював їх.

2021 року Київський апеляційний суд залишив вирок без змін. Цей вирок прокуратура вирішила оскаржити у Верховному суді. Прокурор просив скасувати оскаржені судові рішення та призначити розгляд у суді першої інстанції.

На його думку, суд першої інстанції дійшов безпідставного висновку про відсутність у діянні обвинуваченого складу злочину, оскільки неправильно оцінив встановлені ним обставини і не застосував положення закону, що підлягають застосуванню.

Рішення Верховного суду

Верховний суд дійшов висновку, що скарга прокурора не підлягає задоволенню.

"Суди дійшли висновку, що наданий стороною звинувачення висновок експертів, де висловлені Олексієм Святогором у ході полеміки думки названі "усно-мовленнєвим твором, створеним безпосередньо адресантом мови, який реалізував продукт своєї мовної діяльності через усне мовлення" та інші докази, не дають підстав вважати під час полеміки "твором" у тому значенні, в якому він використовується у статті 300 КК. Також тільки участь у телевізійних програмах на запрошення організаторів та висловлювання думок під час полеміки з прихильниками інших поглядів на проблему не може вважатися "виготовленням" твору, незважаючи на те, що ці висловлювання використані телевізійними каналами для створення власної відеопродукції та її реалізації", — йдеться у статті.

Крім того, вища судова інстанція країни вирішила, що словосполучення "пропаганда культу насильства та жорстокості" стосується лише людей і не поширюється на висловлювання людей щодо тварин, рослин та інших істот. Таким чином, Суд погоджується з судами попередніх інстанцій, що в інкримінованих Святогору діях відсутній склад злочину, передбачений статтею 300 КК. Тому Суд вважає, що касаційну скаргу прокурора слід залишити без задоволення.

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