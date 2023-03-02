Суд поставил в точку в деле самого известно догхантера Украины

Верховный Суд пришел к выводу, что жалоба прокурора не подлежит удовлетворению

Верховный суд поставил точку в деле самого известного в Украине догхантера — Алексея Святогора. Еще в 2021 году Шевченковский райсуд Киева счел его невиновным, а столичный апелляционный суд оставил приговор без изменений. Этот приговор прокуратура обжаловала в Верховном суде.

О решении Верховного суда пишет "Судебно-юридическая газета".

Предыстория:

Догхантер (лица, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населённых пунктах) Алексей Святогор был задержан в июне 2019 года. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 300 УК ("Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию").

По версии стороны обвинения он в период между 27 марта 2013 и 11 октября 2016 в различных передачах на телевизионных и радиоканалах Украины выражал пропаганду насилия и жестокости по отношению к беспризорным собакам. Обвинение считало, что он действовал в целях распространения аудио- и видео-произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости в отношении беспризорных собак в нарушение требований статьи 5 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" и способствовал распространению своих высказываний в средствах массовой информации среди неопределенного круга зрителей и слушателей.

Впрочем, как ранее уже сообщал "Телеграф", Шевченковский районный суд признал Святогора невиновным и оправдал по недоказанности, что в его деянии есть состав инкриминируемых ему уголовных правонарушений, поскольку предоставленные стороной обвинения доказательства не доказывают, что обвиняемый совершал какие-либо действия, связанные с изготовлением видеопродукции, поскольку он непосредственно не фиксировал техническими средствами соответствующие аудио- и видеозаписи, не монтировал их, не записывал на носители информации и не распространял их.

В 2021 году Киевский апелляционный суд оставил приговор без изменений. Этот приговор прокуратура решила обжаловать в Верховном суде. Прокурор просил отменить обжалованные судебные решения и назначить рассмотрение в суде первой инстанции.

По его мнению, суд первой инстанции пришел к безосновательному выводу об отсутствии в деянии обвиняемого состава преступления, поскольку неверно дал оценку установленным им обстоятельствам и не применил положения закона, подлежащих применению.

Решение Верховного суда

Верховный Суд пришел к выводу, что жалоба прокурора не подлежит удовлетворению.

"Суды пришли к выводу, что предоставленное стороной обвинения заключение экспертов, где высказанные Алексеем Святогором в ходе полемики мысли названы "устно-речевым произведением, созданным непосредственно адресантом речи, который реализовал продукт своей речевой деятельности через устную речь" и другие доводы, не дают оснований считать во время полемики "произведением" в том значении, в котором он используется в статье 300 УК. Также только участие в телевизионных программах по приглашению организаторов и высказывания мнений во время полемики со сторонниками других взглядов на проблему не может считаться "изготовлением" произведения, несмотря на то, что эти высказывания использованы телевизионными каналами для создания собственной видеопродукции и ее реализации", — говорится в статье.

Кроме того, высшая судебная инстанция страны решила, что словосочетание "пропаганда культа насилия и жестокости" касается только людей и не распространяется на выражение людей в отношении животных, растений и других существ. Таким образом, Суд соглашается с судами предыдущих инстанций, что в инкриминируемых Святогору действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 300 УК. Поэтому Суд считает, что кассационную жалобу прокурора следует оставить без удовлетворения.

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