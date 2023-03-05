В яких сферах українцям найлегше відкрити свій бізнес у Європі (список)

Бізнесмен розповів, у яких сферах українські бізнесмени відкривають свою справу за кордоном

Із початком повномасштабної війни в Україні про роботу на європейських ринках замислились практично усі підприємці. Частина їх релокувалася, відкрила представництва чи запустила свої проекти.

Засновник та голова правління польської компанії з українським корінням Ukrainian Legal Consulting Company Олександр Олесневич розповів "Телеграфу", які ніші найчастіше займають наші співвітчизники.

Олесневич зазначив, що насправді така тенденція намітилася ще з 2014 року. Саме з того часу в Європі активно почав розвиватись український бізнес.

"Найчастіше це були ресторани та кав’ярні з національною кухнею (і вони стали досить популярними!). Друга ніша – будівельний бізнес – ремонт та будівництво житла та комерційних об’єктів. Третя – магазини, які торгують продуктами харчування та іншими товарами. І четверта – IT, українські фахівці відкривали власні компанії з розробки продуктів та надання послуг", – каже експерт.

За словами Олесновича, бізнес саме в цих сферах українцям був зрозуміліший і до нього було найпростіше зайти.

"Він не вимагає ліцензії, тому найшвидше стартує", — говорить бізнесмен.

При цьому експерт у приклад наводить ситуацію в Британії, там українські компанії досить успішно працюють в енергетиці, освіті, фармацевтиці (де необхідні ліцензії), у сфері інформаційних технологій.

Він також назвав найнестандартніші бізнеси, які виходили за кордоном останнім часом.

"Наприклад, хотіли побудувати завод із переробки олії, нафтопереробну базу. Але переважно — як я й казав — кафе, ресторани, кебабні, оптики, салони краси, школи акторської майстерності, співу тощо. Нині зайшли дві великі приватні школи. Дуже багато наших людей тут, молодці. Але буває, що підприємці приходять до нас, ми їм детально розповідаємо, що і як, вони думають і не наважуються запускатися", — розповідає Олесневич.

Водночас, якщо років десять тому українцю мав сенс і у Польщі, і у Великій Британії орієнтуватися на обслуговування своїх же земляків, у зв’язку з тим, що їх могли складно приймати, то зараз, зазначає експерт, за національною ознакою бізнес уже не ділиться.

"Великобританія — це 50+ національностей, Польща — понад десять. Ринки великі, конкурентні, продажі можна зробити також дуже великі, знайти свою нішу. Найголовніше – правильний підхід", — каже Олесневич.

Більше про те, як працюється за кордоном українському бізнесу і яких помилок не варто робити ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Олександра Олесневича "Телеграфу" у статті — "Смітити" не вийде": як українцям розпочати бізнес у Польщі чи Британії та скільки грошей для цього потрібно.

Нагадаємо, рано ми писали про те, чому у світі зацікавлені в українських IT-фахівцях.