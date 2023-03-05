В каких сферах украинцам легче всего открыть свой бизнес в Европе (список)

Бизнесмен рассказал в каких сферах украинские бизнесмены открывают свое дело за границей

С началом полномасштабной войны в Украине о работе на европейских рынках задумались практически все предприниматели. Часть из них релоцировалась, открыла представительства или запустила свои проекты.

Основатель и глава правления польской компании с украинскими корнями Ukrainian Legal Consulting Company Александр Олесневич рассказал "Телеграфу", какие ниши чаще всего занимают наши соотечественники.

Олесневич отметил, что на самом деле такая тенденция наметилась еще с 2014 года. Именно с тех пор в Европе активно начал развиваться украинский бизнес.

"Чаще всего это были рестораны и кофейни с национальной кухней (и они стали достаточно популярны!). Вторая ниша — строительный бизнес — ремонт и строительство жилья и коммерческих объектов. Третья — магазины, торгующие продуктами питания и другими товарами. И четвертая — IT, украинские специалисты открывали собственные компании по разработке продуктов и оказанию услуг", — говорит эксперт.

По словам Олесновича, бизнес именно в этиъ сферах украинцам был более понятен и в него было проще всего зайти.

"Он не требует лицензии, поэтому быстрее всего стартует", — говорит бизнесмен.

При этом, эксперт в пример приводит ситуацию в Британии, там украинские компании достаточно успешно работают в энергетике, образовании, фармацевтике (где необходимы лицензии), в сфере информационных технологий.

Он также назвал самые нестандартные бизнесы, которые выходили за границей за последнее время.

"Например, хотели построить завод по переработке масла, нефтеперерабатывающую базу. Но в основном, как я и говорил, — кафе, рестораны, кебабные, оптики, салоны красоты, школы актерского мастерства, пения и так далее. Сейчас зашли две большие частные школы. Очень много наших ребят здесь, молодцы. Но бывает, что люди приходят к нам, мы им все детали рассказываем, они думают и не решаются запускаться", — рассказывает Олесневич.

В тоже время, если лет десять назад украинцу имел смысл и в Польше, и в Великобритании ориентироваться на обслуживание своих же земляков, в связи с тем, что их могли сложно принимать, то сейчас, отмечает эксперт, по национальному признаку бизнес уже не делится.

"Великобритания — это 50+ национальностей, Польша — больше десяти. Рынки большие, конкурентные, продажи можно сделать тоже очень большие, найти свою нишу. Самое главное — правильный подход", — говорит Олесневич.

Больше о том, как работается за рубежом украинскому бизнесу и каких ошибок не стоит совершать вы можете прочитать в полной версии интервью Александра Олесневича "Телеграфу" в статье — "Мусорить" не получится": как украинцам начать бизнес в Польше или Британии и сколько денег для этого нужно.

Напомним, ране мы писали о том, почему в мире заинтересованы в украинских IT-специалистах.