Во сколько украинцу обойдется запустить бизнес в Европе: эксперт озвучил сумму

Эксперт назвал подходящую для открытия бизнеса европейскую страну

Украинцам, которые переехали за границу и планируют открывать собственное дело, дешевле начинать вести бизнес в Польше, потому как страна открыта для наших граждан на всех уровнях и дает большое количество возможностей.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал основатель и глава правления польской компании с украинскими корнями Ukrainian Legal Consulting Company Александр Олесневич.

По его словам, запустить бизнес в Польше будет стоить условно 10 тысяч евро, а в той же Великобритании это обойдется в 50 тысяч фунтов. В Великобританию мигрирует бизнес с большим капиталом, потому в Польше начинать свое дело выгоднее по деньгам.

"В Польше все дешевле, и страна в целом открыта для украинцев на всех уровнях. Например, еще в 2017 году был принят закон "О поддержке предпринимательской деятельности", предоставивший льготы украинским предпринимателям — снижение налогов, упрощение процедур регистрации бизнеса и обеспечение большей правовой защищенности. И с тех пор были приняты еще ряд законодательных актов, которые облегчают работу украинским специалистам и компаниям", — сказал Олесневич.

Он также добавил, что в Польше можно подобрать интересные возможности для разных компаний. К примеру, для IT существует специальный льготный режим — Intellectual Property Box (IP Box), который дает возможность снизить налоговую нагрузку для международных компаний, что специализируются на разработке патентов, ПО и компьютерных программ, а также технических решений (ноу-хау, торговые марки, дизайн).

Полный текст интервью с Александром Олесневичем читайте на нашем сайте: "Мусорить" не получится": как украинцам начать бизнес в Польше или Британии и сколько денег для этого нужно.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Телеграфу", как за время полномасштабной войны изменился украинский рынок труда, а также о том, чего стоит ожидать в дальнейшем.