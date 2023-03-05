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У скільки українцеві обійдеться запустити бізнес у Європі: експерт озвучив суму

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Олександр Олесневич розповів про бізнес за кордоном Новина оновлена 05 березня 2023, 11:25
Олександр Олесневич розповів про бізнес за кордоном. Фото Колаж "Телеграфу"

Експерт назвав європейську країну, що підходить для відкриття бізнесу

Українцям, які переїхали за кордон та планують відкривати власну справу, дешевше починати вести бізнес у Польщі, бо країна відкрита для наших громадян на всіх рівнях та дає велику кількість можливостей.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів засновник та голова правління польської компанії з українським корінням Ukrainian Legal Consulting Company Олександр Олесневич.

За його словами, запустити бізнес у Польщі коштуватиме умовно 10 тисяч євро, а в тій же Великій Британії це коштуватиме 50 тисяч фунтів. До Великобританії мігрує бізнес із великим капіталом, тому у Польщі починати свою справу вигідніше.

"У Польщі все дешевше, і країна загалом відкрита для українців на всіх рівнях. Наприклад, ще у 2017 році було прийнято закон "Про підтримку підприємницької діяльності", який надав пільги українським підприємцям — зниження податків, спрощення процедур реєстрації бізнесу та забезпечення більшої правової захищеності. І з того часу було прийнято ще низку законодавчих актів, які полегшують роботу українським фахівцям та компаніям", — сказав Олесневич.

Він також додав, що у Польщі можна підібрати цікаві можливості для різних компаній. Наприклад, для IT існує спеціальний пільговий режим — Intellectual Property Box (IP Box), який дає можливість знизити податкове навантаження для міжнародних компаній, що спеціалізуються на розробці патентів, програмного забезпечення та комп’ютерних програм, а також технічних рішень (ноу-хау, торгові марки)., дизайн).

Повний текст інтерв’ю з Олександром Олесневичем читайте на нашому сайті: "Смітити" не вийде": як українцям розпочати бізнес у Польщі чи Британії та скільки грошей для цього потрібно.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли "Телеграфу", як за час повномасштабної війни змінився український ринок праці, а також про те, чого варто очікувати надалі.

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#Бізнес #Європа #Польща #Олександр Олесневич