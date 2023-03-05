Український депутат загинув у зіткненні з ворожими диверсантами на кордоні: подробиці
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Воїн загинув на Харківщині
Війна в Україні продовжує забирати життя як її захисників, так і мирних громадян. Черговою жертвою російської агресії став депутат із Буковини, який став на захист батьківщини зі зброєю в руках.
Про це повідомляє голова Сокирянської громади Василь Козак.
Загиблим є Іван Варчук – депутат Сокирянської міської ради. Чоловік став на шлях воїна, щоб захистити свою землю від загарбників, проте його життя обірвалося 4 березня. Це сталося на Харківщині поблизу населеного пункту Бударки внаслідок зіткнення із російською ДРГ.
"Непоправна втрата, у яку немає сил повірити… Біль і смуток…. Ти завжди стояв пліч-о-пліч, ти був надією та опорою, вірним другом, ти завжди мав відповіді на всі питання і розумні рішення. Не забудемо і не пробачимо… Спочивай з миром, Друже!" — каже Козак.
Варчук був головою Сокирянської районної організації Аграрної партії України, начальником відділу муніципальної інспекції та депутатом міської ради. У військового залишилися двоє дітей, дружина та мати.
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