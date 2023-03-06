Як в Ізраїлі: Резніков виступив за військову підготовку всіх українців з 18 років

Резніков розповів про плани щодо реформ в армії

Україна повинна розробити нову концепцію армії резервістів, аби вона стала подібною до тих, які вже створені у Швейцарії та Ізраїлі. Відповідну ідею за погодженням прем'єра та президента вже розглядають у Міноборони.

Про це голова українського Міністерства оборони Олексій Резніков розповів агенції LIGA.net, зазначивши, що після того, як українці переможуть росію, нашій країні потрібно буде готуватися до змін у правовому плані та культурі поведінки нації. Він нагадав, що агресивний сусід на північному сході нікуди не подінеться, тож готуватися потрібно до всього.

"І вона мріятиме про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. Так живе Швейцарія. Тому я переконаний, що культура військової професії має стати трендом, як в Ізраїлі, наприклад", – пояснив він.

Резніков також додав, що, ймовірно, строкова служба в Україні надалі потрібна не буде. Водночас кожен молодий українець, який досягне 18-річного віку, повинен проходити спеціальні курси з воєнної підготовки: медицину, стрільбу, окопи і злагодження. А після вже навчатися за обраною спеціальністю, раз на рік проходячи місячні курси зі своєї спеціалізації.

"Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай. Ходити в тир – ця культура має бути. Повинні працювати тири, щоб усі вміли вправно користуватися вогнепальною зброєю", – наголосив очільник оборонного відомства.

Український міністр також зазначив, що Україні вкрай необхідно завершити роботу над реформою, аби в подальшому українці мали на руках офіційно зареєстровану вогнепальну зброю. Це все стане можливим після низки перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронців.

"Коли ворог знатиме, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає", — додав він.

Крім того, Резніков пояснив, що на даному етапі це лише його думки, які вже обговорені та узгоджені з прем'єром, мовляв, це один із елементів правових змін до чинного українського законодавства, над якими у Міноборони готові працювати.

"Це чітко збігається із позицією президента, ми з ним про це говорили", – підсумував глава відомства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Резніков дав українцям позитивний прогноз, натякнувши на те, що Україні отримає від західних партнерів ще більше потужної зброї.