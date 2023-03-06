Как в Израиле: Резников выступил за военную подготовку всех украинцев с 18 лет

Резников рассказал о планах реформ в армии

Украина должна разработать новую концепцию армии резервистов, чтобы она стала похожей на те, которые уже созданы в Швейцарии и Израиле. Соответствующую идею по согласованию премьера и президента уже рассматривают в Минобороны.

Об этом глава украинского Министерства обороны Алексей Резников рассказал агентству LIGA.net, отметив, что после того, как украинцы победят россию, нашей стране нужно будет готовиться к изменениям в правовом плане и культуре поведения нации. Он напомнил, что агрессивная соседка на северо-востоке никуда не денется, поэтому готовиться нужно ко всему.

"И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения – мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Так живет Швейцария. Поэтому я убежден, что культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например", – объяснил он.

Резников также добавил, что, вероятно, срочная служба в Украине в дальнейшем не будет нужна. В то же время, каждый молодой украинец, достигший 18-летнего возраста, должен проходить специальные курсы по военной подготовке: медицину, стрельбу, окопы и слаженность. А потом уже учиться по выбранной специальности, раз в год проходя месячные курсы по своей специализации.

"Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай. Ходить в тир – эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Украинский министр также отметил, что Украине крайне необходимо завершить работу над реформой, чтобы в дальнейшем украинцы имели на руках официально зарегистрированное огнестрельное оружие. Это все станет возможным после ряда проверок у психиатра, нарколога и правоохранителей.

"Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает", — добавил он.

Кроме того, Резников пояснил, что на данном этапе это лишь его мнения, что уже обсуждены и согласованы с премьером, мол, это один из элементов правовых изменений в действующее украинское законодательство, над которыми в Минобороны готовы работать.

"Это четко совпадает с позицией президента, мы с ним об этом говорили", – подытожил глава ведомства.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Резников дал украинцам положительный прогноз, намекнув на то, что Украина получит от западных партнеров еще больше мощного оружия.