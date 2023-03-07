Роботи ще багато: як Херсонщина відновлюється після окупації

Херсонщина сильно постраждала від окупантів

Після деокупації правого берега Херсонської області та самого обласного центру місцевій владі довелося багато попрацювати, щоб забезпечити місцевим жителям доступ до основних зручностей.

Як розповів Ярослав Янушевич, якому було доручено навести лад у Херсоні та області, після звільнення цієї частини України до ОВА надійшли повідомлення про більш ніж 700 випадків знищення та пошкодження об’єктів.

Однак, за його словами, ця цифра була дуже заниженою, оскільки багато жителів виїхали та не знали про те, що відбувалося з їхнім майном.

Станом на 28 лютого електрику вдалося подати у 104 із 228 населених пунктів, а воду — у 161 зі 186. Також було відновлено близько 10 мостів із 15.

Главі ОВА довелося також в екстреному порядку формувати органи місцевого самоврядування та військові адміністрації, а на 1 лютого вони є у 47 із 49 громад.

У перші місяці після деокупації також було відновлено роботу 132 закладів охорони здоров’я, ЦНАП у 13 громадах та розгорнуто 60 пунктів незламності.

Виникали й інші питання, які не були по кишені місцевому бюджету. Наприклад, у селі Кочубеївка було відновлено водонапірну вежу, яка потребувала заміни ще до війни, а в ході бойових дій отримала додаткові пошкодження.

Більше про проблеми, що виникли після деокупації та про те, як їх вирішують, читайте у матеріалі "Телеграф": Як у Херсоні з нуля відновили державну владу і чому цей досвід може підійти для Криму

Як повідомлялося раніше, попри звільнення правого берега Херсонщини, окупанти все ще часто обстрілюють її артилерією та РСЗВ. Через це населені пункти зазнають додаткових пошкоджень, а мирні люди продовжують гинути.