Работы еще много: как Херсонщина восстанавливается после оккупации

Херсонщина сильно пострадала от оккупантов

После деоккупации правого берега Херсонской области и самого областного центра, местным властям пришлось много поработать, чтобы обеспечить местным жителям доступ до основных удобств.

Как рассказал Ярослав Янушевич, которому было поручено навести порядок в Херсоне и области, после освобождения этой части Украины в ОВА поступили сообщения о более чем 700 случаях уничтожения и повреждения объектов.

Однако, по его словам, эта цифра была сильно заниженной, поскольку многие жители выехали и не знали о том, что происходило с их имуществом.

По состоянию на 28 февраля электричество удалось подать в 104 с 228 населенных пунктов, а воду — в 161 из 186. Также были восстановлены около 10 мостов из 15.

Главе ОВА пришлось также в экстренном порядке формировать органы местного самоуправления и военные администрации, а на 1 февраля они есть в 47 из 49 общинах.

В первые месяцы после деоккупации также была восстановлена работа 132 заведений здравоохранения, ЦПАУ в 13 общинах и развернуть 60 пунктов несокрушимости.

Возникали и другие вопросы, которые были не по карману местному бюджету. Например, в селе Кочубеевка была восстановлена водонапорная башня, которая нуждалась в замене еще до войны, а в ходе боевых действий получила дополнительные повреждения.

Больше о проблемах, которые возникли после деоккупации и о том, как их решают, читайте в материале "Телеграф": Как в Херсоне с нуля восстановили государственную власть и почему этот опыт может подойти для Крыма

Как сообщалось ранее, несмотря на освобождение правого берега Херсонщины, оккупанты все еще часто обстреливают ее артиллерией и РСЗО. Из-за этого населенные пункты получают дополнительные повреждения, а мирные люди продолжают гибнуть.