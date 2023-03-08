Прощання з легендарним Да Вінчі: стало відомо, де і коли поховають Героя

Прощання з бійцем пройде на рідній для нього землі

В Україні готуються прощатися з легендарним українським військовим Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі", який загинув, захищаючи Бахмут. Небайдужим громадянам повідомили час проводів в останній шлях воїна.

Про це на своїй сторінці написав брат Вадим Коцюбайло.

"Да Вінчі" буде поховано у Києві 10 березня, а прощання з ним проходитиме на рідній для нього землі — у селі Бовшев.

"Прощання з нашим Легендарним Дмитром Коцюбайло, другом ДаВінчі, сином, коханим, рідним, братом, побратимом завтра на рідній замлі — с. Бовшів 09.03.2023 о 12:00 в будинку культури, після в Церкві.Поховання відбудеться 10.03.2023 в Столиці України", — повідомляє Вадим Коцюбайло.

Нагадаємо, трагічна звістка про смерть "Да Вінчі" прийшла 7 березня. Наймолодший командир 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор" та чинного командира 1-ї ОМБ "Вовки Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну. Воїн отримав смертельне поранення — уламок потрапив у його шию.

Дмитро Коцюбайло був першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України. Крім того, його прадід воював у складі Української Повстанської Армії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що герой Да Вінчі за життя записав потужне відео до українців.

Також ми повідомляли про те, що Зозуля відреагував на смерть Да Вінчі.