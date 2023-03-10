У Зеленського чітко сказали, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ

Україна спочатку виснажить ворога, а потім вдарить

Активна фаза українських контрнаступальних дій, які в Україні планують уже протягом тривалого часу, може розпочатися вже найближчим часом. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, коли наша армія піде в атаку.

Про це він заявив у коментарі виданню La Stampa.

Так, виходячи з його слів, Україна зможе піти у контрнаступ уже через 2 місяці, але перед цим спочатку треба вимотати росіян.

"Ми виснажимо росіян у Бахмуті, а потім зосередимося в іншому місці. Нам потрібні ракети великої дальності. Ми потребуємо збільшення поставок важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємося протягом наступних двох місяців", — передає видання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що союзники України, зважаючи на все, дуже активно готують нашу країну до контрнаступу. Нам передають цікаву техніку, яка буде дуже корисною у наступі.

Також ми повідомляли, як погода в Україні вплине на весняний контрнаступ ЗСУ. За словами заступника начальника військової розвідки України Вадима Скибицького, весна та початок літа 2023 будуть вирішальними у протистоянні окупаційним військам Росії.