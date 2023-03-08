Допоможе наступу ЗСУ? Німеччина дає Україні важливу техніку

Потік зброї перетворився зі струмка на річку

Німеччина продовжує допомагати Україні військовою технікою і окрім своїх танків Leopard 2 надає нашій країні дуже цікаву та корисну техніку.

Про нову допомогу Україні повідомляється на сайті Бундесверу.

Зокрема, Міноборони Німеччини вказує, що до ЗСУ попрямують додаткові зенітні самохідні установки Gepard (тепер їх загалом буде вже 34), машини для прикордонників і мостоукладачі Biber (всього в строю буде 20 таких), які застосовуються військами для форсування різних перешкод.

Примітною є саме остання техніка, адже найчастіше вона застосовується у ході наступів. З цього можна зробити висновок, що саме зараз наші партнери посилено готують Україну до довгоочікуваного контрнаступу, про який вже багато говорили.

На це також звертають увагу і західні ЗМІ. Приміром, The Economist вказує на різке зростання військової допомоги з початку 2023 року.

"У той час як уся увага зараз прикута до битви за східне місто Бахмут, увага незабаром буде звернена на очікуваний контрнаступ, який може розпочатися вже у квітні", — йдеться в матеріалі.

Поворотним моментом ЗМІ називає 20 січня. Тоді на восьмому засіданні Контактної групи з оборони України було ухвалено рішення наростити озброєння України до кінця березня.

"Відповідно потік зброї перетворився зі струмка на річку", — пише видання.

Журналісти зазначають, що поставки озброєнь, узгоджені в Німеччині лише у січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік, і "у результаті українська армія трансформується".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ГУР анонсували контрнаступ України та удари по території росії.

Також ми повідомляли про те, як погода в Україні вплине на весняний контрнаступ ЗСУ.