Допомога при втраті годувальника: чи одержують її діти після усиновлення

Чи платять допомогу по втраті годувальника дітям після усиновлення

В Україні навіть попри війну, тривають виплати соціальної допомоги при втраті годувальника, при цьому діти продовжують її отримувати навіть у разі усиновлення.

Як йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ), відповідну норму прописано у статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Наголошується, що цей тип виплат призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

При цьому дітям вона призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Крім того, вони зберігають право на її отримання навіть у тому випадку, якщо вони були після цього усиновлені.

Відповідні виплати здійснюються до досягнення повноліття.

Як повідомлялося раніше, українці з низьким рівнем доходу мають право зареєструватися як малозабезпечені сім’ї та отримувати фінансову допомогу від держави. Фінансова допомога таким сім’ям призначається відразу на пів року, але якщо подати заяву, яка підтверджує низький дохід, то термін можна продовжити.