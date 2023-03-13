Кабмін хоче збільшити витрати бюджету України на півтрильйона: на що підуть гроші
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Додаткові кошти вдалося знайти завдяки партнерам
Сьогодні, 13 березня, уряд України підтримав законопроект про збільшення видатків держбюджету. Вони зростуть на понад півмільярда гривень.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він поінформував, що більшу частину додаткових коштів пропонують направити на сектор безпеки та оборони.
"Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", — говорить Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що можливість для додаткового фінансування нашої армії вдалося знайти завдяки допомозі партнерів.
"Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів ми знайшли додаткові фінансові можливості, щоб підтримати нашу армію. У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку Парламенту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, як західні партнери України допомогли виконати держбюджет-2022.