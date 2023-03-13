Кабмин хочет увеличить расходы бюджета Украины на полтриллиона: на что пойдут деньги

Дополнительные средства удалось найти благодаря партнерам

Сегодня, 13 марта, правительство Украины поддержало законопроект об увеличении расходов госбюджета. Они возрастут на более чем пол триллиона гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он проинформировал, что большую часть из дополнительных средств предлагают направить на сектор безопасности и обороны.

"Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", — говорит Шмыгаль.

Премьер отметил, что возможность для дополнительного финансирования нашей армии удалось найти благодаря помощи партнеров.

"Благодаря поддержке наших международных партнеров, мы нашли дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию. В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д. Рассчитываем на поддержку Парламента", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, как западные партнеры Украины помогли выполнить госбюджет-2022.