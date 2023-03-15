Позитив для України: британський суд прийняв рішення щодо "боргу Януковича"

Суд ухвалив рішення на користь України

У Верховному суді Великої Британії винесли рішення на користь України у справі про кредит за облігаціями на 3 млрд доларів, або т.зв. "борг Януковича". Позов тепер буде передано на повний судовий розгляд для розслідування російської агресії.

Про це у середу, 15 березня, повідомило Міністерство фінансів України, зазначивши, що справа має бути направлена на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні. Вказана справа стосується єврооблігацій, які Україна випустила у грудні 2013 року через тиск російської сторони. Водночас сама рф робила усе можливе, аби переконати суд Британії застосувати скорочену процедуру, тим самим уникнувши детального розслідування.

"Але, у кінцевому підсумку, Верховний суд відхилив прохання росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів", – йдеться у публікації.

Так, суддями було прийняте рішення, що Україна має повне право захищати позов у частині примусу, але лише в тому ступені, в якому він ґрунтується на примусі внаслідок імовірної загрози застосування сили з боку російської федерації.

Водночас українська сторона заявляє, що через російські погрози Київ не зміг відстояти свої права і в результаті примусу вимушено уклав угоди, які стосувалися випуску єврооблігацій.

На цьому етапі суд вирішив не здійснювати перегляд фактів незаконної війни росії проти України, аргументуючи це тим, що апеляційний розгляд проходив ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, однак суддя Верховного суду зазначив, що подальшу поведінку рф ігнорувати не потрібно.

"Верховний суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", – дали пояснення у Мінфіні.

Крім того, заперечення України щодо випуску облігацій з певними порушеннями чинного українського законодавства, а саме в обхід бюджетних обмежень встановленої стелі держборгу, суд відкинув.

Наразі Україна отримала повне право захищати вимогу про виплату сум за облігаціями в судовому процесі у Високому суді у Лондоні. Тобто справу буде повернуто в першу інстанцію.

Варто зазначити, що до того, як Суд прийме остаточне рішення, Україна змушена буде виплачувати борг.

Нагадаємо, що у грудні 2013 року російський президент володимир путін спільно з тодішнім лідером України Віктором Януковичем склали угоду щодо виділення кредиту на 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів. Саме тоді єврооблігації на 3 млрд доларів були розміщені на фондовій біржі в Ірландії і пізніше викуплені росією.

Вже пізніше, 2015 року, Україна "вибила" ймовірність реструктуризації цих євробондів, але росія проводити процедуру відмовилася.

Згодом, у лютому 2016 року рф подала до суду позов стосовно стягнення боргу з України, а у травні Київ відповів москві, подавши документи для захисту своїх прав. У запереченнях Україна вказала, що підписана Януковичем угода про запозичення є недійсною і не підлягає примусовому виконанню з низки причин. Крім того, серед причин вказано й воєнне вторгнення рф до Криму та подальша анексія півострова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українське ДБР звинувачують у знищенні доказів у кримінальних справах, пов’язаних з колишніми президентами Віктором Януковичем та Петром Порошенком.