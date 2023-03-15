Позитив для Украины: британский суд принял решение о "долге Януковича"

Суд принял решение в пользу Украины

В Верховном суде Великобритании было вынесено решение в пользу Украины по делу о кредите по облигациям на 3 миллиарда долларов. Иск теперь будет передан на полное судебное разбирательство для расследования российской агрессии.

Об этом в среду, 15 марта, сообщил Министерству финансов Украины, отметив, что дело должно быть направлено на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании. Указанное дело касается еврооблигаций, которые Украина впустила в декабре 2013 года из-за давления, оказанного российской стороной. В то же время сама рф делала все возможное, чтобы убедить суд Британии применить сокращенную процедуру, тем самым избежав детального расследования.

"Но, в конечном счете, Верховный Суд отклонил просьбу россии и справедливо признал то, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения способны и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств", — говорится в публикации.

Так, судьями было принято решение, что Украина имеет полное право защищать иск в части принуждения, но только в той степени, в которой он основывается на принуждении вследствие предполагаемой угрозы применения силы со стороны российской федерации.

В то же время украинская сторона заявляет, что из-за российских угроз Киев не смог отстоять свои права и, в результате принуждения, вынужденно заключил соглашения, касающиеся выпуска еврооблигаций.

На этом этапе суд решил не осуществлять пересмотр фактов незаконной войны россии против Украины, аргументируя это тем, что апелляционное разбирательство проходило еще до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, однако судья Верховного суда отметил, что дальнейшее поведение рф игнорировать точно не стоит.

"Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного — что давление россии не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций", — дали объяснение в Минфине.

Кроме того, возражение Украины по выпуску облигаций с определенными нарушениями действующего украинского законодательства, а именно в обход бюджетных ограничений установленного потолка госдолга, суд отверг.

Украина получила полное право защищать требование о выплате сумм по облигациям в судебном процессе в Высоком суде в Лондоне. То есть дело будет возвращено в первую инстанцию.

Следует отметить, что до того, как Суд примет окончательное решение, Украина вынуждена будет выплачивать долг.

Напомним, что в декабре 2013 года российский президент владимир путин совместно с тогдашним лидером Украины Виктором Януковичем заключили соглашение о выделении кредита на сумму в 15 миллиардов долларов из-за размещения украинских ценных бумаг. В это время три миллиарда еврооблигаций были размещены на фондовой бирже в Ирландии и позже выкуплены россией.

Уже позже, в 2015 году Украина "выбила" вероятность реструктуризации этих евробондов, но россия проводить процедуру отказалась.

Впоследствии, в феврале 2016 года, рф подала в суд иск относительно взыскания долга по Украине, а в мае Киев ответил москве, подав документы для защиты своих прав. В возражениях Украина указала, что соглашение о заимствовании, которое было подписано Януковичем, недействительно, и не подлежит принудительному исполнению после ряда причин. Кроме того, среди причин указано и военное вторжение россии в Крым и последующая аннексия полуострова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинское ДБР обвиняют в уничтожении доказательств по нескольким важным уголовным делам, связанным с бывшими президентами Виктором Януковичем и Петром Порошенко.