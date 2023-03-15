"Вселяє оптимізм": Резніков оцінив результати зустрічі формату "Рамштайн"

Зустріч відбулася в онлайн-режимі

Десята зустріч контактної групи з координації підтримки України у форматі "Рамштайн" дала оптимістичні результати.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков після засідання в онлайн-режимі.

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування "броньованого кулака", — написав він.

Міністр також подякував голові Пентагону Ллойду Остіну за його видатне лідерство, а іншим членам "антикремлівської коаліції" за їхній намір стояти з Україною до самої перемоги.

Як повідомлялося раніше, глава Пентагону перед початком засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що до "танкової коаліції", яка зобов’язалася передати Україні танки "Leopard", вже приєдналися дев’ять країн світу і вони поставлять на потреби ЗСУ понад 150 танків цього типу.

При цьому напередодні зустрічі Резніков повідомляв, що разом із західними країнами буде сформовано і "корабельну коаліцію", до якої вже входять Великобританія, Нідерланди та Бельгія. До того ж він нагадав, що Україна будує собі бойовий флот у Туреччині.