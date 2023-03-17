Українці ще на рік без херсонських кавунів, однак є і хороша новина

Перейматися українцям не варто, кавуни будуть

Цього року Херсонщина не зможе порадувати українців своїми стиглими соковитими кавунами, які минулого літа масово пропадали через окупацію регіону. Однак, попри те, що посівна компанія була скасована через те, що поля південної області зараз вкриті мінами, ця смачна ягода все ж поступатиме на українські ринки.

Про це у коментарі для Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. За його словами, цьогоріч кавуни, дині та цибулю вирощуватимуть на Одещині, а також у Кіровоградській області.

"В Херсонській області, на жаль, більшість територій заміновані, поля побиті снарядами, потрібен час для розмінування. Але цибуля, кавуни та дині буде сіяти Одеський регіон, частина Кіровоградської області", — пояснив він.

Хрсонські кавуни

Що стосується червоного буряка, моркви і картоплі, то їх вирощуватимуть аграрії центральної та західної України, адже цього року велика кількість маленьких господарств збільшують свою площу задля уникнення дефіциту та імпорту. Адже саме імпорт зумовлює відчутне збільшення цін, як, до прикладу, зараз відбувається з цибулею.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Херсоні, який минулого літа потерпав від російської окупації, на ринках чи не удвічі зросли ціни на всі продукти, окрім кавунів.