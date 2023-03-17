Робота під час повітряної тривоги: чи можуть українці від неї відмовитись

Роботодавець має забезпечити працівникам безпечні умови праці

Українці під час повітряної тривоги можуть відмовитись працювати. Роботодавець не може їм нічого пред’явити за це.

Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, у законодавстві немає прямої заборони на роботу під час повітряної тривоги, але й обов’язок виконувати її також не прописаний.

За словами Уповноваженого, усі роботодавці мають створити безпечні та нешкідливі умови праці для працівників. Крім того, начальник не може вимагати від працівника виконувати роботу, якщо є загроза його життю чи порушується законодавство про охорону праці.

"Працівник має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя людини або навколишнього середовища. Роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час сповіщення про повітряну тривогу. А працівник зобов’язаний додержуватись правил цивільного захисту під час повітряної тривоги і евакуюватися у безпечне місце", — підсумував Дмитро Лубінець.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ізраїль надасть Україні системи раннього сповіщення. Вони зможуть відстежувати пуски ракет та БПЛА окупантами і набагато раніше повідомляти українських військових про небезпеку.