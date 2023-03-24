Без батька залишилось двоє дітей: на Сумщині під час обстрілу загинув поліцейський

Правоохоронцю було 37 років

У місті Білопілля Сумського району внаслідок нічних обстрілів, які здійснили російські окупанти, загинув старший лейтенант поліції Вадим Листопад. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.

Цієї ночі під час виконання службових обов’язків інспектор сектору реагування патрульної поліції отримав поранення, які виявилися несумісними із життям. Про це сьогодні, 24 березня, повідомили на сторінці Головного управління Національної поліції України у Сумській області у Facebook.

Колеги загиблого поліцейського згадують його як світлу, гідну та відповідальну людину і зазначають, що Вадим Листопад був справжнім професіоналом своєї справи. У чоловіка була велика родина та двоє дітей.

"Керівництво та особовий склад поліції Сумщини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Вадима. Світла пам’ять про нього назавжди збережеться у серцях тих, хто його знав", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в ніч проти 24 березня російські загарбники атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами, яких було більше десяти. Крім того, цього разу для ударів по українських містах окупанти використали також "Шахеди", високоточні авіаційні ракети Х-59 та протилокаційні ракети Х-31.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 березня загарбники також обстріляли пункт незламності в Донецькій області. В результаті є загиблі та поранені.