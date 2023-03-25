Розслаблятися зарано: Муженко пояснив, чим небезпечні російські топ-генерали

Масштаби дій росіян можуть бути набагато серйознішими, тому Україні рано розслаблятися

Російські командири, які зараз відповідають за угруповання військ в Україні, мають серйозний бойовий досвід. Досі вони не показали всіх своїх здібностей, але думати, що цього зовсім не станеться і розслаблятися — зарано.

Про це в інтерв’ю "Фактам" розповів екс-начальник Генштабу ЗСУ, а нині провідний науковий співробітник науково-дослідного інституту ЗСУ генерал Віктор Муженко. За його словами, питання полягає лише в тому, чи є у росії ресурси для цього.

Муженко розповів, що начальник Генштабу росії він ж командувач усієї операції в Україні валерій герасимов, його колега командувач ВКС росії та відповідальний за операції на південному сході України генерал сергій суровікін, а також генерал-полковник олексій кім, відповідальний за операції на півдні України, мають бойовий досвід. Що стосується командувача північного та західного угруповань військ генерала армії олега салюкова, то у нього бойовий досвід відсутній. Він, на відміну від інших командувачів, не брав участі в Афганській, Чеченській та інших війнах.

Але, незважаючи на це, вони ще не показали своїх здібностей по максимуму. Масштаб дій росіян може бути набагато більшим, питання лише в тому, чи є у агресора ресурси для цього.

"Думаю, що для керівників такого рівня ні Бахмут, ні Вугледар не є показниками. Це операція тактичного, максимум оперативного масштабу. Це не їх масштаб та бачення розвитку ситуації. Вони мають достатній досвід, у тому числі стратегічного планування та бойового застосування. Тому думаю, що масштаб їхніх дій може бути набагато більшим. Питання, повторю, чи є у них для цього ресурси. Гіпотетично вони можуть бути", — сказав Віктор Муженко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія не виграє війну на виснаження. Ситуація з економікою країни-агресора погіршується з кожним днем, вважає екс-офіцер ЦРУ Дуглас Лондон.