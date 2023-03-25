Расслабляться рано: Муженко объяснил, чем опасны российские топ-генералы

Масштабы действий россиян могут быть намного серьезнее, поэтому Украине рано расслабляться

Российские командиры, которые сейчас отвечают за группировки войск в Украине, имеют серьезный боевой опыт. До сих пор они не показали всех своих способностей, но думать, что этого не произойдет вовсе и расслабляться — рано.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал экс-начальник Генштаба ВСУ, а ныне ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института ВСУ генерал Виктор Муженко. По его словам, вопрос заключается лишь в том, есть ли у россии ресурсы для этого.

Муженко рассказал, что начальник Генштаба россии он же командующий всей операции в Украине валерий герасимов, его коллега командующий ВКС россии и ответственный за операции на юго-востоке Украины генерал сергей суровикин, а также генерал-полковник алексей ким, ответственный за операции на юге Украины имеют боевой опыт. Что касается командующего северной и западной группировками войск генерала армии олега салюкова, то у него боевой опыт отстутствует. Он, в отличии от остальных командующих, не принимал участи в Афганской, Чеченской и других войнах.

Но, несмотря на это, они еще не показали свои способности по максимуму. Масштаб действий россиян может быть гораздо больше, вопрос лишь в том, есть ли у агрессора ресурсы для этого.

"Думаю, что для руководителей такого уровня ни Бахмут, ни Угледар не являются показателями. Это операция тактического, максимум оперативного масштаба. Это не их масштаб и их видение развития ситуации. У них есть достаточный опыт, в том числе стратегического планирования и боевого применения. Поэтому думаю, что масштаб их действий может быть гораздо больше. Вопрос, повторю, есть ли у них для этого ресурсы. Гипотетически они могут быть", — сказал Виктор Муженко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия не выиграет войну на истощение. Ситуация с экономикой страны-агрессора ухудшается с каждым днем.