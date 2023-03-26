Північна Македонія зробила крок до передачі Україні бойових гелікоптерів: але є одне "але"

Йдеться про 12 одиниць техніки

Північна Македонія може надати Україні гелікоптери Мі-24, які принесуть велику користь ЗСУ на полі бою. Передачу погодили у Генеральному штабі країни, але остаточне рішення буде за урядом.

Про це повідомила Міністр оборони Північної Македонії Слов’янка Петровська в інтерв’ю телеканалу Alsat.

"Вся техніка, яка зараз передана, крім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації", — сказала вона.

Зазначається, що Північна Македонія передасть 12 гелікоптерів, які вона купила в України у 2001 році. На заміну цій техніці країна має намір придбати нові західні гелікоптери.

Також Слов’янка Петровська додала, що передача цієї техніки Україні жодним чином не послабить обороноздатність країни. Частина гелікоптерів, за її словами, не використовувалася певного часу.

Рішення про постачання гелікоптерів Україні було схвалено у Генеральному штабі, проте тепер це питання має розглянути правильно та ухвалити остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Північна Македонія передасть Україні чотири штурмовики Су-25, які вона закупила у нашої країни у 2001 році. Крім того, ще цілий в Україні вже прямує партія БМП Marder, а танки Leopard 2 вже надійшли на озброєння ЗСУ.