Северная Македония сделала шаг к передаче Украине боевых вертолетов: но есть одно "но"

Речь идет о 12 единицах техники

Северная Македония может предоставить Украине вертолеты Ми-24, которые принесут большую пользу ВСУ на поле боя. Передачу согласовали в Генеральном штабе страны, но окончательное решение будет за правительством.

Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская в интервью телеканалу Alsat.

"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", — сказала она.

Отмечается, что Северная Македония передаст 12 вертолетов, которые она купила у Украины в 2001 году. На замену этой технике страна намерена приобрести новые западные вертолеты.

Также Славянка Петровская добавила, что передача этой техники Украине ни коим образом не ослабит обороноспособность страны. Часть вертолетов, по ее словам, не использовалась определенное время.

Решение о поставках вертолетов Украине было одобрено в Генеральном штабе, однако теперь этот вопрос должно рассмотреть правительно и принять окончательное решение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Северная Македония передаст Украине четыре штурмовика Су-25, которые она закупила у нашей страны в 2001 году. Кроме того, еще целый в Украине уже направляется партия БМП Marder, а танки Leopard 2 уже поступили на вооружение ВСУ.