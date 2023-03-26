"Цей дощ надовго": генерал дав прогноз, коли закінчиться війна росії проти України

Попереду Україна ще має багато боротьби

Російське вторгнення в Україну триватиме ще тривалий час, проте за рік уже можна буде говорити про вихід на "фінішну пряму".

Такий прогноз дав в інтерв’ю виданню "Факти" генерал та колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, відповідаючи на запитання про те, про що в Україні говоритимуть наступного року.

За його словами, війна сама по собі не закінчиться і триватиме ще довго.

"Цей дощ надовго". Якщо тільки якісь політичні домовленості не перервуть цей процес війни. Наприклад, восени чи взимку для проведення якихось виборів. Можливо, для зміни сприйняття нашим політичним керівництвом сьогоднішньої ситуації. Не знаю", — сказав він.

Муженко підкреслив, що війна триватиме доти, доки росія не досягне своєї мети або доки ВСУ не розгромлять її на полі бою. А для досягнення цих цілей Україні треба ще довго йти, боротися та перемагати.

Як повідомлялося раніше, Муженко звернув увагу, що росія може ремонтувати та виробляти значно більше танків, ніж знищується ЗСУ на полі бою. Це, за його словами, свідчить про те, що окупанти ведуть підготовку до нового наступу.