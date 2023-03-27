Україну можуть змусити піти на мир із росією? Що на Заході думають про контрнаступ ЗСУ — The Wall Street Journal

На Заході сумніваються в переконливій перемозі ЗСУ над окупантами, але впевнені, що весняний контрнаступ змінить перебіг війни

Країни-союзники України бачать можливості завершення війни з росією. Однак на даному етапі вони не мають чіткого плану, як цього можна досягти.

Про це пише The Wall Street Journal. На думку видання, весняний контрнаступ Сил оборони України здатний змінити хід війни, але що буде згодом — ніхто не знає.

Ймовірно, що весняний контрнаступ ЗСУ змусить володимира путіна сісти за стіл переговорів та погодитися віддати землі, захоплені після 24 лютого 2022 року. Після того, як війська росії залишають територію України, країна "бере курс на Захід, а путін залишається віч-на-віч з розгніваним російським народом". Так американська газета описує прогнози Заходу, але планів, як усе це оформити, союзники України поки що не мають.

Більшість країн, які сьогодні надають допомогу ЗСУ, зосереджені на короткострокових завданнях – надати Україні зброю та допомогти провести весняний контрнаступ. На заході також не розуміють, що робити з президентом росії після перемоги України. Думки розділилися у цьому питанні: хтось не хоче знищувати росію, а хтось хоче позбавити її військової могутності.

Також описано план президента Франції Еммануеля Макрона. Він звучить приблизно так: ЗСУ проводять контрнаступ, відвойовують те, що можуть відвоювати, примушують росію до переговорів, все закінчується.

"Але в цьому плані є одна проблема — Зеленський і путін вважають, що вони здатні перемогти, тому мир між ними неможливий", — пише The Wall Street Journal.

Крім того, володимир путін має намір дочекатися моменту, коли підтримка Заходу України ослабне. Також непередбачуваними поки що залишаються результати виборів президента США у 2024 році. Подібна тактика використовувалася росією у 2008 році у Сакартвело, у 2014 на Донбасі та у 2015 у Сирії. До того ж серйозних наслідків від санкцій росії допомагають уникнути Китай, Індія та деякі інші країни, зокрема закуповуючи нафту.

Також Захід не впевнений, що Україна зможе здобути впевнену перемогу на полі бою, що дасть їй право вимагати повернення всіх своїх земель, включаючи Донбас та Крим. Не виключено, що союзники можуть натиснути на Володимира Зеленського, погрожуючи припиненням постачання військової допомоги. Але для українського президента мир без повернення територій означатиме політичний крах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти можуть повторити свій наступ на Україну. Але через значне виснаження у війні росіяни поки не мають достатньо сил, щоб повноцінно розгорнути велику операцію для наступу.