Дронов на фронті побільшає: Кабмін ухвалив історичне рішення

Українські виробники зможуть краще розвиватися, а у ЗСУ з’явиться більше можливостей

В Україні мають намір створити сприятливі умови для створення БПЛА усередині країни. Для цього Кабмін підтримав ухвалу "Про реалізацію експериментального проекту з проведення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва".

Про це повідомляється на порталі Міноборони України. Проект було розроблено спільно Міністерством зі стратегічних галузей промисловості, Міністерством оборони, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством економіки України.

Ця ухвала дозволить спростити всі бюрократичні процедури при створенні українських дронів, а також посилити українських воїнів на фронті. Крім того, українські виробники тепер зможуть конкурувати з іноземними компаніями, адже БПЛА будуть виготовлятись згідно з умовами сучасного світу. Цим рішенням також спрощено укладання контрактів, приймання товару, допуск до експлуатації та постачання фронту.

"Незалежність ВПК – це один із чинників обороноздатності країни. Нам не можна відставати від світу. А це означає розвиток передових розробок, безпілотних технологій, АСУ тощо. І ми справді просунулися у цьому напрямі. І розвиток, і підтримка Українського ринку БПЛА – один із ключових напрямів Міноборони. Восени 2022 року ми домоглися радикального спрощення процедури прийняття ОВТ в експлуатацію в армії. Сьогодні отримали це важливе рішення", – наголосив Міністр оборони Олексій Резніков.

На сьогоднішній день до Міноборони надійшло вже кілька заявок від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. Укладено вже 16 контрактів, а 2023 року буде збільшено закупівлю дронів для ЗСУ, на що планують виділити 20 млрд гривень.

"Це тільки початок. Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про завдання поразки ворогові (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених і т.д. Я вдячний колегам з Мінстратегпрому, Мінцифри та Мінекономіки, а також усьому складу Кабміну за це важливе рішення", — підсумував Олексій Резніков.

Міністр з інновацій Михайло Федоров назвав таке рішення історичним та заявив, що воно може наблизити перемогу України. Рішення, яке підтримав Кабмін, дозволить виробникам безпілотників збільшити свій прибуток.

"Сьогодні Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Прийнято справді історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек", — написав Михайло Федоров.

Крім того, ухвала фундаментально змінює підхід до самого мілітек-бізнесу з боку держави. Якщо раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Це стримувало розвиток українських виробників та змушувало їх їхати за кордон.

"Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні та залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%", - підсумував Федоров.

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