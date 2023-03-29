Різниця — у рази: Резніков назвав важливі відмінності українських та російських винищувачів

Видимося РЛС і дальність стрільби МіГ-29 та Су-35 відрізняються в рази

Україна почала отримувати винищувачі МіГ-29 зі Словаччини та Польщі, проте Повітряні сили ЗСУ, як і раніше, потребують поставки сучасних західних бойових літаків, які можуть перевершити за своїми характеристиками російську авіацію.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Національній телерадіомовній компанії Естонії.

"Літаки МіГ-29 посилюють ВПС України, але ми, як і раніше, намагаємося переконати наших партнерів, що нам потрібні сучасні авіаційні платформи. Будь то Falcon чи Gripen або будь-який інший тип літака", — пояснив глава військового відомства.

Він додав, що дальність "видимості" РЛС МіГ-29 становить лише 60 кілометрів, а дальність стрільби — лише 30 кілометрів. Водночас сучасні російські винищувачі, наприклад, Су-35, мають дальність радіолокаційного огляду понад 200 км і дальність стрільби — понад 100 км, тобто різниця більш як утричі.

"Тому нам потрібні сучасні винищувачі, щоб вони стали частиною наших систем ППО. Ось чому ми зберігаємо оптимізм і намагаємося говорити з нашими партнерами про те, що навчання пілотів має початися зараз, оскільки на це потрібен час. Так само якийсь час вимагався на навчання з використання артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню, танків та систем ППО типу NASAMS та Patriot", — каже Резніков.

Нагадаємо, сайт "Телеграф" пояснював відмінності американських винищувачів F-16 від радянських МіГ-29.

Також раніше ми писали, що радянські літаки для України могли модернізувати.