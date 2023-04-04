Божественне спасіння: боєць ЗСУ вижив на фронті завдяки справжньому диву

Уламок міг убити воїна, але не зміг

Коли на війні наших воїнів рятує сучасна техніка — це можна пояснити різними умовами: якістю виконання, товщиною броні і т.д., але бувають випадки, які окрім як дивом складно назвати.

Про один з таких повідомила волонтер та громадська діяч Оксана Корчинська.

Вона розповіла історію, як одного дня з фронту привезли пораненого в живіт бійця. За словами його побратимів поряд з ним стався серйозний вибух, внаслідок якого по сторонах розліталися великі уламки.

"Зовнішньо рана велика, проглядаються залишки сторінок і синьої обкладинки, лікарі готуються до операції, роблять Узі, шок-уламка всередині черевної порожнини немає" , — каже вона.

Вся справа в тому, що на поясі у пораненого знаходилася сумка, в якій і лежало те, що змогло врятувати йому життя — наполовину перерізаний "Новий Заповіт".

"Він прийняв на себе смертельний уламок. Бог і Святе писання врятували ще одного захисника України...", — наголошує Корчинська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дрон із запискою "ЙДИ ЗА МНОЮ" врятував родину на Харківщині.

Також ми повідомляли, що телефон зупинив кулю та врятував життя українському воїну.