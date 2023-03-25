Дивовижний порятунок: телефон зупинив кулю і врятував життя воїну (відео)

Кулю, яка летіла просто у воїна, спіймав телефон

На фронті сталася дивовижна історія порятунку життя українського військового. Він дивом вцілів завдяки телефону, подібно до того, як раніше український воїн зміг вижити, завдяки вірному автомату.

Пристрій зупинив кулю або ж небезпечний уламок. Про це розповідає у своєму TikTok-каналі Кирило Ільницький. Куля влучила у телефон чим врятувала життя чи принаймні кінцівку пораненому воїну:

"Телефони "Самсунг" рятують життя. Руку точно", — жартує боєць. У цей час врятований солдат лежить на кушетці, вочевидь, маючи інші поранення. Чималий уламок чи куля влучив просто у телефон, залишившись у ньому. Невелика дірка залишилася з іншого боку. Можна уявити, які страшні ушкодження міг би отримати боєць, якби не його гаджет.

Як видно з минулих відео, подія сталася кілька днів тому. Зміна, за словами бійців, в умовах битви протривала для них 45 хвилин. Воїни втратили теплові зори, телефони, але завдяки "мобільному" не втратили свого побратима Андрія.

Нагадаємо, український воїн під час танкового бою ліквідував загарбників і врятував своїх побратимів. Інший український боєць розповів подробиці того, як відбувається евакуація поранених під час бою.