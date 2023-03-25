Удивительное спасение: телефон остановил пулю и спас жизнь воину (видео)

Пулю, которая летела прямо в воина, поймал телефон

На фронте произошла удивительная история спасения жизни украинского военного. Он чудом уцелел благодаря телефону, подобно тому, как раньше украинский воин смог выжить, благодаря верному автомату.

Устройство остановило пулю или опасный обломок. Об этом рассказывает в своем TikTok-канале Кирилл Ильницкий. Пуля попала в телефон, что спасло жизнь или по крайней мере концовку раненому воину:

"Телефоны "Самсунг" спасают жизнь. Руку точно ", — шутит боец. В это время спасенный солдат лежит на кушетке, очевидно, имея другие ранения. Немалый обломок или скорее пуля попала прямо в телефон, оставшись на нем. Небольшая дыра осталась с другой стороны. Можно представить, какие страшные повреждения мог получить боец, если бы не его гаджет.

Как видно из прошлых видео, событие произошло несколько дней назад. Смена, по словам бойцов, в условиях битвы продлилась для них 45 минут. Воины потеряли тепловизоры, телефоны, но благодаря "мобильному" не потеряли своего колегу Андрея.

Напомним, украинский воин во время танкового боя ликвидировал захватчиков и спас своих собратьев. Другой украинский боец рассказал подробности того, как происходит эвакуация раненых во время боя.